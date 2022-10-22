Kılıçdaroğlu, iktidara gelindiğinde Sivas’ta yapılacak ilk işi açıkladı

Sivas’ta yerel televizyon kanalının canlı yayınına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk yapacağı işlerden birinin fabrikalarla ilgili olacağını belirterek, “Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, bu ve benzeri fabrikaların, yok edilen fabrikaların tamamını değiştireceğiz” dedi.

Mert ÖZ

Sivas’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yerel bir televizyon kanalının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programın moderatörü Sacit Ak, Sivas’ta en yoğun gündemin ‘cazibe merkezi’ meselesi olduğunu aktardı. Sacit Ak, “Buna sevinirken bir sorunla karşılaştık, Sivası böldük, cezalandırır gibi… Eksiğin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

YATIRIMDA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

* “Bir ilde yatırımcı için çifte standart olmaz. Bir il için karar alacaksanız ilin tümünü kapsaması lazım.

* Siz belli bir kesime özel bir ayrıcalık, diğerlerine farklı bir pozisyon takınmasını isterseniz çifte standart ortaya çıkar. Ya tümünü cazibe merkezi yaparsınız Sivaslılar memnun olur. Burası gerçekten de sanayide önemli bir merkeze dönüşebilir.”

İKTİDARA GELİNDİĞİNDE YAPILACAK İLK İŞLERDEN BİRİNİ AÇIKLADI

Sacit Ak, “Kangren olan bir demir çelik fabrikamız var. Kısmet oldu kuruldu ama başımıza bela oldu. Kah işçiler çıkartılıyor, kah tedarikçilerin alacakları kalır… Demir çelik fabrikasının ayağa kalkması lazım. Devralmayı düşünür müsünüz?” sorusunu sordu. Kılıçdaroğlu, bu soruya da şöyle yanıt verdi:

* “Sivas için demir çelik fabrikası çok önemlidir. Fakat burası çalışmıyor. Burayla ilgili izlenen politika baştan yanlıştı. Özelleştirme çerçevesinde yaptıkları uygulama yanlıştı. Fabrikayı teslim ettikleri kişi yanlıştı. Bugün geldiğimiz noktada fabrika çalışmıyor…

* Özelleştirildi bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bir grup işçi arkadaş Ankara’ya gelip benimle görüşmüştü. 6183 sayılı kanuna göre buraya devlet el koyabilir. Geçmişte buna benzer bir uygulama Adana’da olmuştu. Burada da alınabilir, kamulaştırılabilir… Zarar değil, kâr etmemesi için hiçbir neden yok.

* Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, bu ve benzeri fabrikaların, yok edilen fabrikaların tamamını değiştireceğiz. Çalıştırmıyor musun kardeşim? Devlet olarak diyorum ‘Kusura bakma, al paranı, ben burayı alıyorum, burada Sivaslı çalışacak’…Herkes kazanacak. Devlet kazanacak, Sivaslı da kazanacak. Devlet dediğimiz budur. Sosyal devlet diyoruz. Fakirin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet diyoruz fakat devlet sosyal işlevini kaybetti.

* Burayı yıkamazlar. Az kaldı. İnşallah iktidar olduğumuzda Sivaslı görecek. Memlekete hizmet nasıl yapılırmış görecek. Türkiye yeni bir iklimi kendi topraklarına getirmek zorundadır. Biz neyin kavgasını yapıyoruz? Memlekete hizmette yarışalım. Bir tek fabrika yapmıyorsunuz, var olan fabrikaları kapatıyorsunuz.

* Benim gördüğüm şu; Anadolu’nun içi boşalıyor. Herkes büyükşehirlere gidiyor. Buradan Türkiye’yi kurtarmamız lazım.”

“DEMİRYOLLARIYLA KARADENİZ’İ AKDENİZ İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Sacit Ak’ın, “Her iktidar değiştiğinde önceki iktidarların projeleri kayboluyor. CHP olarak hızlı trene bizi kavuşturur musunuz iptal mi edersiniz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Yapılan bir yatırım bu memleketin faydasınaysa buna karşı çıkmak doğru değildir. Oraya bir kaynak ayrılmışsa bu bir milli servettir. Gereği neyse yapacaksınız. Bizim politikamız, CHP olarak demiryollarına önem veren bir partiyiz. Trabzon ve Samsun‘u demiryollarıyla İskenderun’a bağlamak istiyoruz. Mersin’e bağlamak istiyoruz. Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturmak istiyoruz demiryollarıyla.

“SİVASLININ OYU ÇANTADA KEKLİK DEĞİL”

* Denizli‘yi de İzmir’de limana bağlayacağız yine demiryoluyla. Bu demiryolları aktif olacak. Yüksek hızlı trende söz verildi. Anlayış şu; ben Sivaslıya ne yaparsam yapayım o bana oy verecek diyor. Bu anlayışla siyaset yapıyor. Bu anlayışa siyaset yapmak Sivaslıya haksızlıktır. Sivas’ın şunu görmesi lazım artık.

* Siyaset yapıyorsanız vatandaşa doğruyu söyleyeceksiniz. Yapamayabilir ama Sivaslı’ya der ki ‘şu gerekçelerle yapamadık’. Bir gerekçe yok, halka söz veriyorsunuz, oyu alıyorsunuz, yapmıyorsunuz… Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çantada keklik değil. Sivaslı buna izin vermez.

“SİVASLI BİZE BELEDİYEYİ VERSİN, BURASI BÜYÜKŞEHİR OLUR”

* Sivas’ta yapılması gereken şudur; Sivaslı bize belediyeyi versin. Sivas belediyesini…Yine kendileri seçsinler. Şu kişi belediye başkanı olursa oy vereceğiz diye…Gelsin CHP’den belediye başkanı olsun. Fazla değil, dördüncü yılın sonunda Sivas, büyükşehir belediye başkanlığı olur.

* İstihdam alanları yaratır, fabrikalar kurarız. Çiftçinin yüzü gülecek, çiftçi üretecek .Kimse gidip de İstanbul’un varoşlarında asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşmayacak. 4 yıl diyorum ama daha kısa sürede de olabilir.”

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