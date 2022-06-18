Kılıçdaroğlu iktidara gelindiğinde yapılacak ilk işi açıkladı

Rumeli ve Balkan Buluşması’nda konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Mustafa Kemal’in verdiği hedef çok basit: Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu iktidara gelindiğinde yapılacak ilk işi de açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki ziyaretlerini sürdürüyor. Rumeli ve Balkan Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşlik etti.

“BU GÜZEL ÜLKEYİ İKİNCİ KEZ AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ”

“Bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız; ikinci kez. Birinci kez aydınlığa çıkaranın kim olduğunu biliyorsunuz. Hemşehriniz Gazi Mustafa Kemal” diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*100 yıllık bir süreç geçti, 100 yıl. 100 yılın sonunda geldiğimiz nokta iç açıcı bir nokta değil. Şimdi ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. İkinci yüzyıl Gazi Mustafa Kemal’in öngördüğü çağdaş uygarlığı yakalamak, onu aşmak ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için yolumuza devam edeceğiz.

*Yolumuza, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için devam edeceğiz. Unutmayın. O büyük kahraman. Dünyanın saygı duyduğu o büyük kahraman sizin içinizden çıkan bir kahraman.

*Anadolu’ya gelmesi, Kuvayı Milliye Hareketinin öncüsü olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması; gücünü saraylardan değil, gücünü doğrudan doğruya halktan alması, mandacılığı reddetmesi ve ‘Benim iki büyük eserim vardır’ dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet Halk Partisi.

*Sizleri, Mustafa Kemal’in hemşehrilerini Cumhuriyet Halk Partisi ile kucaklaşmaya davet ediyorum. Bize gelmenize ve bize katılmanıza davet ediyorum.

İKTİDARA GELİNDİĞİNDE YAPILACAK İLK İŞİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında CHP iktidarına yapılacak ilk işi açıklayarak, “Türkiye’deki bütün kadınlara sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda Allah’ın izniyle cumhurbaşkanlığını aldığımızda ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi’ni derhal yürürlüğe koymaktır. Mustafa Kemal’in verdiği hedef çok basit: Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz” dedi.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL’E BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Balkanlardaki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz. Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz” diye devam eden Kılıçdaroğlu, “İster Bulgaristan’da olsun ister başka bir yerde olsun. Bizim köklerimizi bulunduğu bütün yerlerde, orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Mustafa Kemal’in sadece bu coğrafyada etkisi yok. Gazi Mustafa Kemal bütün mazlum milletlerin önderi olmuştur, lideri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in başlattığı İstiklal Savaşı’ndan sonra bütün mazlum milletlerin İstiklal Savaşı’nın başladığını görüyorsunuz.

*Biz Cumhuriyet’i kurduktan sonra bütün mazlum milletlerin de cumhuriyeti inşa ettiklerini görüyorsunuz. O nedenle aranızdan çıkan hemşehriniz, hemşehrimiz, kahramanımız, Milli Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı Gazi Mustafa Kemal’e birlikte sahip çıkmak, onun ilkelerini büyütmek zorundayız…

*Çağdaş uygarlığa ulaşacaksak, birlikte mücadele edeceksek, omuz omuza bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Milli Kurtuluş Savaşı’nda sadece erkekler yoktu, kadınlar da vardı. Üstelik yaşlı olanlar da vardı.

*Sırtında çocuğu, elinde mermisi, tüfeği cephede çalışan kadınlar vardı. O nedenle biz, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Kader birliği yapmak zorundayız. Türkiye’yi büyütmek zorundayız.

*Türkiye’nin çağdaş uygarlığı yakalaması ve onu aşması için birlikte çalışmak zorundayız. Bizim eksiğimiz olabilir. Bizim yanlışımız da olabilir ama bir şeyi unutmayın. Bizden çok bu partiye sizlerin sahip çıkması lazım. Çünkü bu parti, sizin partinizdir, Mustafa Kemal’in partisidir.

“BALKANLARI UNUTTUĞUMUZU SAKIN DÜŞÜNMEYİN”

CHP’nin Balkanlarda dostluklarını devam ettirdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Dostluklarımız devam ediyor. Sizlerin de dostlukları devam ediyor. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla Balkanları unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. Balkanlarla içli dışlıyız. Ankara ve İstanbul neyse Balkanlarla Türkiye de aynı şekilde dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam ediyor” dedi.

GÖÇMEN VATANDAŞLARA SEÇİM MESAJI

“Türkiye’yi kurtarmak zorundayız” diye devam eden Kılıçdaroğlu, göçmenlere şöyle seslendi:

“Sandığa gideceksiniz. Sadece bir şey istiyorum. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanın. Göreceksiniz, Türkiye aydınlığı yakalayacaktır. Türkiye; uygar, itibarlı bir ülke süratle olacaktır. Türkiye bütün sorunlarını aşacaktır. Türkiye güzelleşecektir. Ve Türkiye gerçekten çağdaş uygarlığı aşan bir Türkiye olacaktır.”

SOYER: ATAMIZDAN KALAN BU MİRASI SAHİPLENDİK

Tunç Soyer ise etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Bugün Türkiye’nin farklı yerlerinde 30 milyona yakın Balkan kökenli nüfus bulunuyor. Balkan coğrafyasında ise halen 10 milyondan fazla akrabamız yaşamını sürdürüyor. Biz, şehrimizde birbirimizle uyumu tesis etmek için Balkan Derneklerimiz ve sivil toplum ile her zaman bir arada, omuz omuzayız.

*Balkan kökenli vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, yaşanan sorunları birlikte, ortak akıl ilkesiyle çözüyoruz. 1935 yılında Balkan ülkeleri arasında, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Balkanlılar Halk Dansları Festivali düzenlenmişti.

*Biz, Atamızdan kalan bu mirası sahiplendik ve Balkan Festivali geleneğini İzmir’de yaşatmaya devam ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin şehri İzmir’de, 23-25 Eylül’de bir kez daha Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali’ni gerçekleştireceğiz. Unutulmaz acılar yaşatılarak yurtlarından koparılan Balkan kökenli vatandaşlarımızın sesi olmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz.

YÜCEL: SİZİNLE OMUZ OMUZA YÜRÜMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Balkan deyince akla, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden mert ve yiğit insanlar geliyor. Kalpaksız Kuvayı Milliyeciler geliyor. Bu ülkenin milli mücadelesinde yanında Balkan silah arkadaşları vardı. O gün kurtuluş mücadelesinde nasıl büyük fedakarlıklar yürüterek başardıysak cumhuriyet değerlerini yeniden yükseltme mücadelesini de sizlerle sürdüreceğiz. Geçmişte yaşanan acılar bugün bu ülkede yaşanmasın, bütünlüğümüze zarar gelmesin diye balkan vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Sizlerle omuz omuza yan yana yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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