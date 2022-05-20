Kılıçdaroğlu ile esnaf arasında dikkat çeken diyalog: ‘Suriyelileri gönderiyoruz değil mi?’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak’ta esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleri sırasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Bir esnaf, Kılıçdaroğlu’na, “Suriyelileri gönderiyoruz değil mi?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Ondan hiç endişe etmeyin. 2 yıllık süre… Kendi iradeleriyle gidecekler. Öyle bir ortam yaratacağız” yanıtını verdi.

İsmail AKIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’da Bucak Belediyesi Özel Halk Otobüsü Durağı’nı ziyaret ederek minibüsçü esnafı ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Bucaklı esnafı ziyaret etti.

“SİLİNDİK GİDİYORUZ”

Bir minibüsçü esnafı, “Bizim belimizi büken akaryakıt fiyatları. Fiyatı katlanmayan hiçbir şey yok…Sanayiden küçük bir parça alacak oluyoruz; 100 liraya aldığımız parça 500 lira, 1000 lira oldu. Eskiyen tekerimizi yerine zor takıyoruz. Biz silindik gidiyoruz gibi bir durum… Eğer gelecekteki iktidarlar araç alımlarında ÖTV, KDV’yi cüzi bir rakama indirirse veya sıfırlarsa biz rahatlayacağız” sözleriyle dert yandı.

“SERMAYE ÜZERİNDEN VERGİ ALINAMAZ”

Kılıçdaroğlu, “Eğer araç sizin ekmek tekneniz ise, aracınızı belli bir süre içerisinde yenileyecekseniz, yenilemede ÖTV, KDV olmamalı. Çünkü bu sizin ekmek tekneniz, sermayeniz. Sermaye üzerinden vergi alınmaz” diyerek karşılık verdi.

YAŞLI VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU’NA: MEMLEKETİM SİZE EMANET

Ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen ve elini sıkan yaşlı bir kadın, “Allah razı olsun, memleketimize sefalar getirdiniz. Memleketim size emanet” dedi. Kılıçdaroğlu, “Emaneti büyüteceğim, hiç endişe etmeyin” yanıtını verdi.

“2023’TE ENKAZ DEVRALACAKSINIZ”

Bir genç de Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek, “Geleceğimiz sizin ellerinizde. Lütfen gerekeni yapın. Gelecek kaygısı yaşıyoruz sürekli. Bir yerden bir yere gidemiyoruz, öğrenciyiz. Zorluk içinde yaşıyoruz. Size güveniyoruz. Biz ciddi olarak önemsenmek istiyoruz. Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Bir enkaz devralacaksınız 2023’te…” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise, “Kısa süre içinde çözeceğim. Hiç endişe etmeyin” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, elini öpmek isteyen gence müsaade etmedi, sarıldı, ailesine selam söyledi.

“ÖYLE BİR ORTAM YARATACAĞIZ”

Bir esnaf, Kılıçdaroğlu’na, “Suriyelileri gönderiyoruz değil mi?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Ondan hiç endişe etmeyin. 2 yıllık süre… Kendi iradeleriyle gidecekler. Öyle bir ortam yaratacağız” yanıtını verdi.

“NEREDEN GELDİLERSE ORAYA GÖNDERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, esnafın, “İstiladan kurtarın bizi” yakarışına ise, “Kurtaracağız. Sadece (Suriyeliler) o değil, Afganlar da var. Afganlar da nereden geldilerse oraya göndereceğiz” şeklinde karşılık verdi.

“UMUDUMUZ SİZSİNİZ”

Fen Lisesi’nde okuyan son sınıf öğrencisi ise Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle dert yandı:

“Hedefim hukuk okumak şu anda ama bir umutsuzluk var. Üniversiteye gitsek de gitmesek de değişen bir şey olmayacakmış gibi bir ortam var ülkede. Ekonomik durum, eğitim durumu gençleri umutsuzluğa itiyor. Sizden tek isteğim, gençlere umut olun başkanım. Gençlere umut olduğunuz sürece bu gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak inşallah. Umudumuz sizsiniz. Bekliyoruz.”

“GENÇLER BU SEFER SANDIĞA GÖMECEK”

Kılıçdaroğlu, “(Ülkeyi ayağa) Kaldıracağız. Ama asıl rol sizin elinizde. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak” dedi. Genç, “Bu sefer gençler sandığa gömecek. Gençlere daha çok önem vermenizi istiyoruz” karşılığını verdi.

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU’NA ŞARKI

Ziyaretler sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen yaşlı bir vatandaş ise kendi yazdığı şu şarkıyı söyledi:

“AK Parti’ye vermem oyu / Yolum Atatürk’ün yolu / Laiklikten, cumhuriyetten ödün vermem Kemal dayı / Memleketi satarsınız / Tarikata koşarsınız / Cumhuriyeti yıkarsınız / Kemal dayı, Kemal dayı…”

Vatandaş, sözlerine, “Kemal dayı 50 liralık tütünün neden 310 lira yaptın! Mazotu neden 25 lira yaptın! Kemal dayı günah değil mi?” diyerek devam etti. Kılıçdaroğlu vatandaşın elini tutarak ve gülerek karşılık verdi.

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