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4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu ile Trabzonlu kadın arasında dikkat çeken diyalog! Kılıçdaroğlu bakın ne cevap verdi!

Kılıçdaroğlu ile Trabzonlu kadın arasında dikkat çeken diyalog! Kılıçdaroğlu bakın ne cevap verdi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu ile Trabzonlu kadın arasında dikkat çeken diyalog! Kılıçdaroğlu bakın ne cevap verdi!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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