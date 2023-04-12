Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi’nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.

Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi’nin 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre, vatandaşın yüzde 56,2’si Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 42,1.

Vatandaşlara, “Hangi adaya oy vereceksiniz?” diye soruldu. Kararsızların dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4’ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 43,2’si ‘Recep Tayyip Erdoğan’ derken, yüzde 2,1’i ‘Muharrem İnce’, yüzde 1,3’ü ise ‘Sinan Oğan’ dedi.

Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

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