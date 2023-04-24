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24 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'tan Ardahan'da coşkulu miting! "Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!"

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’tan Ardahan’da coşkulu miting! “Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’tan Ardahan’da coşkulu miting! “Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”

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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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