Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’tan Ardahan’da coşkulu miting! “Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'tan Ardahan'da coşkulu miting! "Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!"
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’tan Ardahan’da coşkulu miting! “Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!”
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