Kılıçdaroğlu, İngiltere’den seslendi: Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’dan seslenerek, “Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdi. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu, lüks semt Chelsea’den seslendi. Sosyal medya hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“KAÇMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SOKAKTAYIM”

* “Sevgilim halkım, bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında…

* Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an.

* Ne yaptığınızı, ne yapacağını gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz. Yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne âlâ dünya değil mi! Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

“BU SEÇİMDE İKİ TÜRKİYE VAR ÖNÜNÜZDE…”

* Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara parayla beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren yepyeni, pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok…

* Ben bu parlak Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.”

GENÇLERE SESLENDİ: İHTİYACINIZ OLAN PARAYI BULDUM

Kılıçdaroğlu, konuşmasını “Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham olacaksınız emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi…” diye gençlere seslenerek bitirdi.

NEW YORK’TA TÜRKEN VAKFI GÖKDELENİ ÖNÜNDEN SESLENMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay yaptığı ABD ziyaretinde TÜRKEN Vakfı’nın yaptırdığı gökdelenin önünden Erdoğan ailesine seslenerek, “Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Burası New York’un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun, kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım” ifadelerini kullanmıştı.

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