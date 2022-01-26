Kılıçdaroğlu: Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” dedi. Elindeki belgeyi de anlatan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ey şahıs! Sana çok sürprizlerim var” diyerek seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda saat 22.00’yi işaret ederek önemli bir konu hakkında duyuru yapacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, önemli gelişme için vatandaşları sosyal medya hesabına davet etmişti.

CHP lideri, saat 22.00’de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda evinin çalışma odasından vatandaşlara şöyle seslendi:

* Bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Çünkü devlet ve parti ayrı şeylerdir. Partiler gelir gider. Devlet ise bakidir. Ama Saray’daki, önce AK Parti‘yi zapturapt altına aldı, sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini, ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, ailesinin isteklerine boyun eğdirdi.

“BELGE YAĞIYOR”

* Ben de bürokratlara seslendim. Seslendim çünkü nabız atıyor mu duymam gerekiyordu. Bürokrasinin yani devletin hâlâ nabzı var mı duymak istedim. Var sevgili halkım, var! Bu devletin bürokrasisinin hâlâ kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hâlâ oradalar.

* Vatanseverler, bu sarayı ve ailesinin kanun dışılığına, suç mahiyetindeki isteklerine direniyor. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadık. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler… Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim.

“TEK BİR İMZAYLA 6 MİLYAR LİRALIK PEŞKEŞ”

Kılıçdaroğlu, söz ettiği belgeyi şöyle anlattı:

* 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir.

* 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez, 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray’daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için.

* Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.

“‘DİRENENLER VAR’ DEMEK İÇİN SİZLERİ DAVET ETTİM”

“Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim” diye devam eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Bunların yolsuzluğu artık sağır sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün, ‘hâlâ devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var’ demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyor.

* Devletin, denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Ey şahıs! Sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse, siz sormasanız da bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor ve soracak zaten.

* Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabi ki farklı bir muamele olacak. Selam olsun o vatanperver bürokratlara. Selam olsun memur Teoman’lara. Selam olsun direnenlere. Selam olsun.

Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı saatlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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