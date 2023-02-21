Kılıçdaroğlu isyan etti: Tuz koktu tuz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iktidara sert tepki gösterdi. Mesajlarında artan konut fiyatlarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.

“REZİL, KEPAZE BİR SİSTEM”

* Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!”