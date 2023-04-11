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11 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu kabinesini açıklamaya başladı: İki isim bakan olabilir

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale’de bir araya geldi, kentte düzenlenen Millet Buluşması’nda halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, kabinesini de açıklamaya başladı. Çanakkale mitinginde yanına aldığı iki kurmayının bakan olacaklarını açıkladı.

İKİ KURMAYI SAHNEYE DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i yanına davet etti.

“BALIKESİR’İN VE ÇANAKKALE’NİN BİRER BAKANI OLACAK”

Kılıçdaroğlu, “Unutmayın; Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Erkek’in Adalet Bakanı; Akın’ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması bekleniyor.

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