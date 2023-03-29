Kılıçdaroğlu kadın haklarını vurguladı, Cumhur İttifakı’na tepki gösterdi





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* İyi akşamlar sevgili halkım. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarını bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var.

* Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine her şeye yetmeye çalışıyorlar ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik.

* Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, “Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz” propagandasını yaptılar, aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor.