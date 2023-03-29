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29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu kadınlara seslendi tam 10 vaatte bulundu! "Kadınlar için de bahar gelecek!"

Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi tam 10 vaatte bulundu! “Kadınlar için de bahar gelecek!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi tam 10 vaatte bulundu! “Kadınlar için de bahar gelecek!”

Alaturka Online
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Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi
Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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