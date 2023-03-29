Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez” başlığıyla bir video paylaştı.

Seçim döneminde birçok kadının kendisine seçimle ilgili sorular sorduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kadınlarımız çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi inanın hiç fark etmiyor. Hepsi kaygılı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar.

*Haklarının bir seçim havucu gibi radikal gruplara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda.

*Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Her şeye yetişmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadının hiçbir güvencesi yok. Bu yük ağır değilmiş gibi şimdi de en temel haklarının ellerinden alınmasıyla karşı karşıyalar.