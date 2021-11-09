Kılıçdaroğlu “Kafası basmaz” diyen Erdoğan’ı tiye aldı! “Çakma ekonomist!”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama Bay Kemal’in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden” açıklaması üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu; " Vallahi benim kafam bu işlere basmaz. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Beni kafam adaletsizliğe basmaz. Hakkı, hukuku, adaleti savunurum. Sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist denir. İlkokul mezunu bir bakkal ekonomiyi bunlardan daha iyi yönetir." dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #haber #haberler #kafasıbasmaz #yapişlet #chp #cumhuriyethalkpartisi