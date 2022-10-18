Kılıçdaroğlu: Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal’i bekleyin

ABD ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ABD ziyaretiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Mesajlarında sansür yasasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “ABD’nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, ‘sansür yasası oylanırken neden gittiniz’ diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım…

“ATATÜRK SONRASI BİRİNCİ VE İKİNCİ YÜZYILIN İKİ FARKLI TÜRKİYE’SİNİ KONUŞMAYA BAŞLAMAMIZ LAZIM”

* Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

* Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.

* İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var.

* İlkinde 5’li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var.

“KASIM AYINI BEKLEYİN”

* İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray’a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.

* Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye’yi darboğazdan çekip almaya hazırlar.

* Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin…”

“TÜRKİYE BUDUR”

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu konuşmasını sosyal medya hesabından “Türkiye budur” notuyla paylaştı.

2 FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD gezisine de atıfta bulunduğu konuşmasında iki fotoğraf göstermişti. Bilim insanlarıyla bir arada olduğu fotoğrafı ve AKP’li milletvekillerinin meclisteki ‘sansür hatırası’ fotoğrafını yan yana gösteren Kılıçdaroğlu, “Bir tarafta özgürlük var, bir tarafta yasaklar ve sansür var” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li vekillerin fotoğrafını “Bununla bizim hiçbir işimiz yok” diyerek bırakan Kılıçdaroğlu, bilim insanlarının fotoğrafını göstererek ise “Biz buyuz. Türkiye budur. 21. yüzyılın Türkiye’si. Herkesin onur duyacağı bir Türkiye olacak” demişti.

“BU DA TÜRKİYE GERÇEĞİ…”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmında şu ifadeleri kullanmıştı:

* “İki fotoğraf da Türkiye’ye ait. Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanları ile beraberim… Bir de şu tarafa bakın. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasındaki fark nedir? Siyahla beyaz kadar bir fark vardır. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var. Burada beşli çeteler var. Beşli çeteleri koruyanlar var. Hırsızlık yapanları soruşturulmaması ile ilgili çıkan kanuna el kaldıranlar var.

* Burada ise Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışanlar var. Burada pudracılar, aklını saraya kiraya verenler var; burada özgürce düşünenler var. Eğitim, kültür var, sanat var. Bununla bizim bir işimiz yok. Biz buyuz. Türkiye budur. Ve biz bunu yapacağız. 21’inci yüzyılın Türkiye’si, herkesin onur duyacağı bir Türkiye olacak.

* Biz boşuna İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi yayınlamadık. Attığımız her adımın bir hesabı vardır. Beklesin bütün vatandaşlarım ve bizi eleştirenler. Her vaadimizi santim santim nasıl yerine getireceğimizi…”

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