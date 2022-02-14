Kılıçdaroğlu kendini tutamadı güldü! “Hükümet istifa” sloganı atanlara bakın ne dedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de Buca Metrosu açılış töreninde konuştu.
Kılıçdaroğlu mitingde “Hükümet istifa” sloganları karşısında gülerek “Ortada hükümet mi var istifa etsin? Bir kişi var” dedi.
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Elektrik zamlarını geri al” dedi.
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