Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Bizim gördüğümüzü yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı. Bundan daha büyük ödül olabilir mi Allah aşkına. Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir. Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #helalleşme #chp #cumhuriyethalkpartisi #haber #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşeceğini açıkladı! Alkışlar koptu! “Helal olsun!”