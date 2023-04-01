Kılıçdaroğlu: Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

“İNSANI OLMAYAN BİR ŞEHİR YAŞAYAMAZ”

Deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sevgili halkımız, bir konuyu netleştirmek adına kısa ve net bir konuşma yapacağım. Deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hemfikirim. Yoksa insanımız dönmez, ardından da şehirlerimiz ölür. Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz. Bu konuda çok netiz.

* Ama asıl izin vermeyeceğim şey Anayasa’ya aykırı olarak depremzedeye konut satılmasıdır. Anayasa’nın hem 57. hem de 125. maddesi çok açık ve çok net. ‘Devlet güvenli barınmadan sorumludur’ diyor. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet vatandaşına, bu konutun ya da iş yerinin güvenli olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu tahahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygun diyor. Konutu, iş yerini alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu tahahhüdüne güvenerek tapuda konut ya da iş yerini alırken imzasını atıyor.

“ÜCRETSİZ KONUT SÖYLEMİM VAAT DEĞİLDİR; YÜKÜMLÜLÜKTÜR, ZORUNLULUKTUR”

* Dolayısıyla devlet, kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse, tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak. Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir; yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da olmayacak.

“RANT VE İHALE SEVDASI VAR Kİ KENDİ BİTMEDİ, İNSANIMIZI BİTİRDİ”

* Bu arada merak etmeyin, para var sevgili halkım. Dünyayı harekete geçiririz, çok hızlı bu parayı bulursunuz, birkaç kararname çıkarırsınız, yine bu parayı bulursunuz.

* Pazartesi Meclis’e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz. Vatandaş çok para verdi, hepsinden Allah razı olsun. Ama işte bitmeyen bir rant ve ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi.

* Neyse, şunun şurasında ne kaldı! Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalardaki kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyor. Onları da düşünüyorum. Çaresi var, çözeceğiz. Mutlaka ama mutlaka çözeceğiz.”