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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu Konya'da İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına aldı! Millet İttifakı'na oy istedi!

Kılıçdaroğlu Konya’da İmamoğlu ve Yavaş’ı yanına aldı! Millet İttifakı’na oy istedi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu Konya’da İmamoğlu ve Yavaş’ı yanına aldı! Millet İttifakı’na oy istedi!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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