Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcılardan 5 milyar dolar çaldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
* Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg’e “sistemik risk” yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.
* Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!
* Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…