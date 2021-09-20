Kılıçdaroğlu ‘küfürü kıyameti bırak’ dediği Erdoğan’a seslendi: Ne zamana kadar kaçacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan’ın üniversite öğrencilerine yönelik sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa, çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrencilere yönelik sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere “Elinize dizinize dursun ya!” diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…

“SARAYI YURT YAPMAYI DA DÜŞÜNECEĞİM”

*Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim.

“CESARETİN VARSA ÇIK ER MAYDANINA”

*Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa, çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun.

ERDOĞAN ‘ABARTILI’ BULMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin fahiş kiralar ve yurt yetersizliği gibi sorunlarını ‘abartılı’ bulmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “20 yıldır yurt sorununu çözemediler. 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım” sözlerine de yanıt veren Erdoğan; “Öyle bir yalan atıyor ki, bir sene içerisinde Türkiye’de bu sorunu bitirecekmiş. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun?” ifadelerini kullanmıştı.

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