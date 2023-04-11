Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyene oy vermeyin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’deki ziyaretleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte iftar programına katıldı.

“TÜRKİYE’NİN BURADAN ÇIKMASI GEREKİYOR”

İftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Beraber olmanın, birlikte olmanın, yani tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini yaşamak zorundayız. Çok kamplaştık. Kavga eder noktaya geldik. Birbirimizin kimliklerini, inançlarını sorgulamaya başladık. Türkiye’nin buradan çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİZ SORUNLARI ÇÖZMEK”

Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim, siyasetin görevi; eğer bir gencimiz işsizse, o sorunu çözmektir” dedi.

“ŞİDDETİN OLMAMASI GEREKİYOR”

“Bu ülkede şiddetin olmaması gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Tam tersine sevginin egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY ADALET”

Adalet kavramının önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “İnsanlık tarihi, adalet mücadelesi tarihidir aslında bir anlamda. Bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey adalet” açıklamasında bulundu.

“KUL HAKKI YİYENE OY VERMEYİN”

Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin de konuştu, söyle söyledi:

* “’14 Mayıs’ta benim işim yoğun, sandığa gitmeyeyim’ demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Tek bir isteğim var; elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin.

“SİYASET KÖŞEYİ DÖNME ARACI DEĞİLDİR”

* Ülkeyi yönetenler, yönettikleri süre içinde zenginleşirlerse kendi haklarını korurlar, vatandaşın hakkını değil. Çünkü kendi mal varlıklarını korumaya çalışırlar. Siyaset bir zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir.

“SİYASET HALKA HİZMET ETME ARACIDIR”

* Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet ettiğiniz zaman büyürsünüz. Halka hizmet ettiğiniz zaman görevinizi yerine getirirsiniz. O nedenle biz halka hizmet etmeyi, Hak’ka hizmet etmek gibi kutsal bir görev kabul ediyoruz.”