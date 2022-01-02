Kılıçdaroğlu kürsüye ev kadınlarını çıkardı, Erdoğan’a seslendi! “Yeter artık isyan ediyorum!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kürsüye ev emekçisi kadınları çıkardı.
Kılıçdaroğlu zamlara tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.
Bir ev kadını “Geçinemiyoruz” derken bir diğer kadın “Artık yeter isyan ediyorum” diye konuştu.
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