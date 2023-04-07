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6 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Kılıçdaroğlu mal varlığımı tamamen açıklayacağım diyor. Bugün başta bulunanlar da açıklasınlar”

“Kılıçdaroğlu mal varlığımı tamamen açıklayacağım diyor. Bugün başta bulunanlar da açıklasınlar”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Kılıçdaroğlu mal varlığımı tamamen açıklayacağım diyor. Bugün başta bulunanlar da açıklasınlar”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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