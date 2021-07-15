Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş’ı ayakta alkışlattı! “O, Ankara’yı Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak!”





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Başkent Spor Zirvesi’nde konuştu. Ankara’da sporun bir yaşam biçimi haline gelmesine öncülük etmek istediklerini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu: Bizler, göreve geldiğimizde kenti sizlerle birlikte yöneteceğimize dair söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için ilk günden bu yana bütün gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü burası, Ankara. Çünkü burası Cumhuriyetin Başkenti. Bitti denilen yerde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan meşale ile bağımsızlığımızı kazandığımız kent. 100 yıl önce, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar, bu kentte genç cumhuriyetimizin temelini attı. Bu durum, bizim sorumluluğumuzu ve görevimizi artırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Başkent Spor Zirvesi"nde konuşan Kılıçdaroğlu, “Şimdi hep beraber Mansur Başkanı alkışlar mıyız arkadaşlar. O, Ankara’yı gerçek anlamda Ankara yapacak, inanıyorum. O Ankara’yı, gerçek anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak buna inanıyorum. O, Ankara’yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek, buna inanıyorum” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #mansuryavaş #chp #ankara #sporzirvesi #gündem #abb #siyaset #politika #yurttaştv