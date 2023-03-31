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31 Mart 2023
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Kılıçdaroğlu: Meral Hanım Asena’dır, böyle korkutamazsınız

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Parti binasının camına isabet eden kurşunlardan biri kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum” dedi.

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