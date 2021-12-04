Kılıçdaroğlu Mersin’de meydan okudu! “ONU GÖNDERECEĞİZ!” Alkışlar hiç susmadı!





CHP 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu mitingin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki vatandaşların 'Tayyip istifa' sloganlarına, "Onun istifa etmesine gerek yok onu edeple göndereceğiz" ifadeleriyle yanıt verdi. CHP'nin seçim öncesi düzenlediği ve “Milletin Sesi” isimli ilk mitingi büyük ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanına girmek isteyenler oluşturulan 10 ayrı arama noktasından alana alındılar. Yoğun ilgi nedeniyle arama noktaları önünde yoğun izdiham yaşandı. “Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. 21. yüzyılın Türkiye’si bunu hak etmiyor. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye’yi bu ayıpta çekip çıkaracağız” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #tüik #miting #chp