Kılıçdaroğlu: Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var, ikisinin de oyları düşüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe dair yaptığı paylaşımda “Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, konuyla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

“İKİSİNİN DE OYLARI DÜŞÜYOR”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz” dedi.

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