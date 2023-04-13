Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’nın iki kırmızı çizgisi var

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiz. Sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti ileriye, çağdaşlığa taşıyacaksınız. Size güvenimiz sonsuzdur…

*Mansur Yavaş, ‘hesap vermeye geldik’ dedi. Ne kadar özlemişiz değil mi? Toplanan her kuruşun hesabını vermek ve onuru yaşamak her demokraside olması gereken temel bir kural. O kadar yabancılaştık ki sizin paranızı şuralara harcadım, ihaleleri kamuya açık yaptım, kör kuruşu yanlış yere harcamadık diye hesap veriyor. İşte demokrasi budur. İşte Türkiye’nin kurtuluş yolu da budur. Birlikte yapacağız.

“O İZİN VERİLMEYEN BELGELERE İMZA ATACAKSINIZ”

*Mansur Yavaş, ‘Metroyu yapmamıza izin vermiyorlar’ dedi. Allah nasip eder, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. O izin verilmeyen belgelere imza atacaksınız.

*Bunlar terörle iltisaklı, bunula işbirliği bir sürü laflar bir sürü palavralar, yalanlar söylüyorlar. Açık ve net söylüyorum Millet İttifakı’nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan iki bayrak. O kadar. Nokta. Mısır’daki sağır sultan da duysun.

*Gözümüzü kırpmadan bayrağımı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz. İktidar olduğumuzda göreceksiniz nasıl bir Türkiye olduğunu, ayrılığın olmadığı, her evde huzurun, bereketin olduğu, mülteci kampı değil onuruyla yükselen ve büyüyen bir Türkiye’yi göreceksiniz.

*Türkiye’yi mülteci kampına çevirdiler. Göreceksiniz bütün bunların tamamını beraber düzelteceğiz. Mille İttifakı olarak düzelteceğiz. Sadece ülkemize değil dünyaya örnek olacak pek çok projeye imza atacağız. Türkiye’yi kendi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz.

“GERÇEKTEN DE ÜLKEMİZE BAHARI GETİRECEĞİZ”

*Akdeniz’i göreceksiniz gençler. Oranın nasıl bir üretim merkezi haline dönüştüğünü göreceksiniz. Katma değeri yüksek ürünlerin nasıl üretildiğini göreceksiniz. Bilginin, bilimin, kültürün nasıl büyüdüğünü göreceksiniz.

*Gerçekten de ülkemize baharı getireceğiz. Baharı getirecek olan sizlersiniz gençler. Sakın ola ki bu Pazar işim var demeyin. Tatile gideceğim demeyin.

*Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz.

*Bunlar gelecek yardımlar kesilecek dediler. Tam tersine yardımlar arttı. Bizim yardımlarımız onların ki gibi değil. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsan onurunu koruyacaksınız. İnsana insan olarak bakacaksınız, değer vereceksiniz.

*Temel hedefimiz bu. Bu amacı gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin bu güzel ülkemize baharı, barışı, huzuru, bereketi getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak.

“RECEP ÇAVUŞ’UN TORUNLARI 13. CUMHURBAŞKANINI SEÇECEK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başbakan Akşener “Oy verirseniz olunur, öyle bağırmakla olmaz” karşılığını verdi ve şöyle devam etti:

*Sosyal belediyecilik neymiş, hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş, çalmadan çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş, lütuf değil hizmet etmek neymiş, adam kayırmadan ayıya dayıya ihtiyaç kalmadan her gence ulaşabilmek.

*Devletin borcudur açı doyurmak, çıplağı giydirmek, açıkta kalana ev vermek, ısıtmak, gıdasını vermek. Ama bunu başkalarının gözüne göstere göstere yapmadan sosyal belediyecilik neymiş gösteren hizmetlerini Mansur Yavaş’tan izledik.

*Farkında mısınız bir taraftan eli kolu sağlanmış bir taraftan milyarlarca lira borç ödemiş bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş.

*Demek ki bize atılan iftiraların hepsi yalanmış, dolanmış. Ama biz bunlara alıştık. Ben tarihçiyim. Cumhuriyet henüz kurulma aşamasında, İstiklal Savaşı bittiğinde, Gazi Paşa Anadolu gezer Adana’ya gelir. Vali bey kendisini gezdirir.

*Çok güzel evler görür. Sorar bu kimin diye. O zamanlar askerlik yapmayan gruplar vardır. Dolayısıyla askere gitmeyip bedel ödeyen insanların evleridir. Yolun sonunda yıkık bir eve rastlarlar. Gazi Paşa ‘bu ev kimin diye’ sorar. Vali çekinir ve der ki ‘Recep Çavuş’un’. Gazi Paşa hem üzülür hem sinirlenir, ‘Çağırın bana Recep Çavuş’u’ der. Bir kolu yoktur, bir gözü de yoktur. Süklüm püklüm gelir. Üstü başı eskidir.

*Gazi Paşa’nın karşısında selam durur. Atatürk “Recep Çavuş, bunlar bu evleri yaparken sen neredeydin?” der. Recep Çavuş, “Ben seninle beraber Çanakkale’deydim, Sakardaydım Paşam” der. İşte bugün burada Recep Çavuş’un torunları burada.

*Cumhuriyetle, Atatürk’le kavga edeler Recep Çavuş’un torunları 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan Recep Çavuşları yaşatarak, 15 Mayıs sabahı baharlar gelecek, birlikte tarih yazacağız.

“15 MAYIS’TA BAYRAM KUTLAYACAĞIZ”

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, “Hakikaten çok büyük ve önemli projelere imza atmışlar. Eğer elleri tutulmasaydı, ben eminim ki çok daha büyük projeleri dört senede gerçekleştirmiş olacaklardı…Cenabı hakkın hepimizi huzur içinde bayrama kavuşturmasını, 15 Mayıs’ta da en büyük bayramı kutlamayı bize nasip etmesini niyaz ediyorum” dedi.