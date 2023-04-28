Kılıçdaroğlu mitingi öncesi afiş ‘savaşları’

Giresun’da bugün saat 13.30 da miting yapacak olan CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üst geçitlere asılan afişleri İl Seçim Kurulu kararıyla toplatıldı. Kurulun CHP ve İYİ Partili üyeleri ise karara itiraz etti.

AKP’LİLER PANKARTLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

AKP i Merkez İlçe Başkanlığı üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin üst geçitlere asılmasına itiraz ederek kaldırılması için il seçim kuruluna başvurdu.

Seçim kurulu da “Üst geçitlerin vatandaşlar tarafından ortak kullanılan kamuya ait açık alan olduğunu” açıklayarak afişlerin toplatılmasına karar verdi.

AKP’NİN AFİŞLERİ DURUYOR

İl Seçim Kurulu’nun CHP ve İYİ Partili üyeleri afişlerin toplatılmasına, “Aynı üst geçitlerde diğer Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın afiş ve pankartlarının olduğunu, kararın art niyetli alındığını” belirterek karara itiraz etti.

Ancak oy çokluğuyla CHP afişleri üst geçitlerden zabıtalarca toplanırken, AKP’li Giresun Belediyesi tarafından üst geçitlere asılan afişlerin kaldırılmaması dikkat çekti.

MHP DE KALEYE BAYRAK ASMIŞTI

Bir başka olay da Kastamonu’da MHP mitinginde yaşanmıştı. 24 Nisan’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitingi öncesinde il teşkilatı tarihi Kastamonu Kalesi’ne MHP ile Ülkü Ocakları bayrakları asmıştı. Gelen tepkiler ve itirazlar üzerine kaleye asılan bayraklar daha sonra kaldırılmıştı.