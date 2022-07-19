Kılıçdaroğlu, Munzur Festivali’ne davet edildi

Tunceli’nin Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde Tunceli’de yapılması planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

Evren DEMİRDAŞ

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Tunceli’de yapılması planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne davet etmek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Alan, ilçede yapmış olduğu çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

“GENEL BAŞKANIMIZI MUNZUR FESTİVALİ’NE DAVET ETTİK”

Kılıçdaroğlu’na yapmış olduğu ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Alan, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM‘deki makamında ziyaretimizde halkımızın sağlıklı ve ucuz ekmeğe erişimini sağlamak için yaptığımız başta Halk Ekmek Fırını olmak üzere ilçemiz gündemine ilişkin bilgi verip; Sayın Genel Başkanımızı 22 Temmuz Cuma günü ilçemizde gerçekleştirilecek olan 20’nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne davet ettik” ifadelerini kullandı.

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