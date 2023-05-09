Kılıçdaroğlu: Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı. İmamoğlu’ndan sonra halka seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.

– Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir kadın açsa, şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir.

– “Taşla sopayla değil sandıkla kazanacağız diyor” bir arkadaşımız. O korkakların işidir. Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar.

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