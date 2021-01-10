Kılıçdaroğlu ‘ndan Erdoğan ‘ı çok kızdıracak medya özgürlüğü çağrısı!





Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak çalışan gazeteciler günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, medya özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının korunması için 10 maddelik çağrıda bulundu. 2021 yılında gazeteciler 479 kez yargının önüne çıkarılıyorsa orada bir sorun vardır. 2020 yılında hala 68 gazeteci Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hapishanelerindeyse orada oturup düşünmek lazım. 2020 yılında televizyonlara karartma, gazetelere ilan ambargosu, doğru habere erişim engeli getiriliyorsa orada oturup düşünmek lazım. Basın İlan Kurumu'nca 5 gazeteye doğru haber yaptıkları için 333 gün ilan kesme cezası veriliyorsa, Basın İlan kurumu Basın İnfaz Kurumu'na dönüşüyorsa oturup düşünmek istiyorsa. Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa.. Sıradan biri söylemiyor, devletin başında oturan zat söylüyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği halde 1775 radyo ve televizyon kanalı 27 saat bakanın istifasını talimat alamadıkları için veremiyorlarsa oturup düşünmek lazım. Bütün baskılar ve baskıların yoğunlaşmasına karşın kalemini satmayan, özgürce haber yapan bütün baskılara direnen bir medyamız var. Dünyaya örnek olması gereken bir medyamız var. Bir dikta yönetiminde direnen bir medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadarını görmemişti. Asgari 10 maddelik tabloyu sunmak isterim: 1- Herhangi bir medya sahibi başka bir faliyette bulunmamalı. Aktif siyasette faaliyette bulunmamalı. 2- Gazetelerin dağıtımı bütün medya sahiplerinin ortak olduğu şirket tarafından yapılmalı. 3- Medyada sendikalaşma şart olmalı. Zorunlu olmalı. Gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Haberinin arkasında durabilmeli. 4- RTÜK'ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Siyasi partilere tanınan kontejan düşürülmeli. 5 – Hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden kaynaklı iddialarla tutuklanmamalı. 6- Basın İlan Kurumu internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı. 7- Evrensel kriterlere uygun şeffaf ve denetlenebilir reyting sistemine getirilmeli. 8- Basın kartı meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak kurum tarafından verilmeli. Kimin gazeteci olup olmayacağı gazeteceliler karar vermeli. 9 – Evrensel kriterler hariç sansür yasaklanmalı 10- Sosyal medyada, alternatif medyada yayınlanan haberlerlerle ilgili bağımsız denetim kurulu oluşturulmalı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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