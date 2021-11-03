Kılıçdaroğlu ‘nedir bu rezalet’ dedi, sinirlendi! “Gerekirse makamına 40 milletvekili gönderirim!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Yerköy ilçesinin Sekili Köyü’nde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Çamdibi Köyü’nden bir çiftçi vatandaş, bankaya olan 150 bin TL olan kredi borcunun ertelemelerle 500 bin TL’ye çıktığını söyledi. Çiftçi, “Ziraat Bankası aracılığıyla 5 müteahhitin borçlarını nasıl yapılandırıyorlarsa, onların bir tanesinin borcuna karşılık Türkiye genelinde çiftçinin borcunu yapılandırabilirlerdi. Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir’ diyor. Ama bunların sayesinde ne efendilik kaldı ne bir şey kaldı. Dilenciden de kötü olduk” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #yozgat #çiftçiler #tarım #kılıçdaroğlu #haber #gündem #yurttaştv