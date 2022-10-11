Kılıçdaroğlu o gökdelenin önünden Erdoğan’a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım

New York’ta TÜRKEN Vakfı’nın yaptırdığı gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu “Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD‘deki ziyaretlerine New York kentinde devam etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı’nın yaptırdığı gökdelenin önünden videolu paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası.

* Burası New York’un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun, kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım.”

“HAYIRLI OLSUNA GELDİM”

Sosyal medya paylaşımında videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü:

* “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim… Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına kaçmak için iki vakıf aracılığıyla ABD’ye para transferi yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, dile getirdiği iddialarında “Belgeler ve para akışları elimizde” diyerek, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD’ye para kaçırıldığını öne sürmüştü.

İki vakıf, ABD’de TÜRKEN Vakfı ismiyle ortak faaliyet yürütüyor. New York’un meşhur bölgesi Manhattan’da yurt olarak kullanılacağı söylenen binaya ilişkin de “Bittiğinde kimin olacak?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, TÜRKEN’in çiftlik de aldığını söyleyerek, “Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan?” ifadelerini kullanmıştı.

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