CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde iktidara yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. 200 yıllık köprülerin ayakta dururken, yeni yapılmış olan köprülerin yıkılmasına karşı CHP lideri iktidarı 'Doğayı bilmeyenler..' olarak eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu o tabloyu görünce kendini tutamadı.. İktidara isyan etti! ‘Doğayı bilmeyen insanlar..’