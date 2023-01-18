Kılıçdaroğlu: O uyuşturucu baronlarının bu topraklardan kökünü kazıyacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Güneydoğu Hemşehri Buluşması’nda konuştu.

Vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, “Eğer hepimiz sağduyulu düşünürsek, sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarsak ve oyumuzu adalet, hak, hukuk için kullanırsak, evlatlarımızı, komşumuzu, işsiz evladımızı düşünürsek oyumuzun rengini değiştirmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakmak zorundayız. Dört tarafımız ateş çemberi. Farkındayız hepimiz. Bu güzel ülkede hep beraber huzur içinde yaşamak varken niye kavga ediyoruz?” dedi.

“EMEKLİYE ÇAY KAŞIĞIYLA VERDİLER, KEPÇEYLE GERİ ALIYORLAR”

Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde göreceksiniz, hiçbir aile ‘sosyal devlet nerededir?’ demeden o devlet onun yanında olacak. Sizin yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.

“Emeklinin durumunu biliyorum. Emekliye çay kaşığıyla verdiler, kepçeyle geri alıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Öyle bir noktadayız ki yarın domatesin fiyatı ne olacak, makarnanın fiyatı ne olacak, pirincin fiyatı ne olacak, mercimeğin fiyatı ne olacak kimse bilmiyor” dedi.

ALTILI MASA MESAJI

“Önce siyasi istikrar gerekiyor bu ülkeye” diye ekleyen CHP lideri, “Biz altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede insanların rahat yaşamasını istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Beraber vermezsek başarılı olamayız. Bir devlet, bir kişiye teslim edilemez” şeklinde konuştu.

“ONLARIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEKTENSE AYAKTA ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ”

Vatandaşa söz veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’den çalınıp yurt dışına götürülen on milyon dolarların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve size vereceğim. Hiç endişe etmeyin” dedi ve şöyle devam etti:

* “Uyuşturucu baronlarının, mafyanın Türkiye’de cirit attığını biliyorsunuz. Antep’te sizlere söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının bu topraklardan kökünü kazıyacağım. Tamamını yok edeceğim onların. Onlar tehdit ediyorlar biliyorum. Bizim Allah’tan başka korkacağımız kimse yoktur.

* Tehditlerine pabuç bırakmayacağız. Mücadeleyse sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onların önünde diz çökerek onlara itaat etmek varsa biz ayakta ölmeyi her zaman tercih ederiz.”

“ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİN TAMAMINI BEDAVAYA VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında “Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığını bize verin, elektriğin tamamını çiftçiye bedavaya vereceğiz” diye seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından yeni parti üyelerine rozetlerini taktı.