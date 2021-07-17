Kılıçdaroğlu ODTÜ’lülerin sorularını yanıtlıyor… “Türkiye bu karabasan tablodan çıkmak için..”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin baskı altına alınmasının genelde askeri dönemlerde yaşandığını ifade ederken, "Biz gerçek anlamda demokrasi istiyorsak üniversiteler üzerindeki baskıyı kaldırmamız gerekiyor. Benim şahsi görüşüm, partimin görüşü de böyle, üniversiteler bilim yuvaları. Üniversitelerde düşünceye sınırlama getirilmez. Üniversitelerde her türlü düşünce, beğenelim ya da beğenmeyelim, özgürce tartışılabilmeli, böyle bir özgürlük ortamı oluşmalı" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin baskı altına alınmasının genelde askeri dönemlerde yaşandığını ifade ederken, "Biz gerçek anlamda demokrasi istiyorsak üniversiteler üzerindeki baskıyı kaldırmamız gerekiyor. Benim şahsi görüşüm, partimin görüşü de böyle, üniversiteler bilim yuvaları. Üniversitelerde düşünceye sınırlama getirilmez. Üniversitelerde her türlü düşünce, beğenelim ya da beğenmeyelim, özgürce tartışılabilmeli, böyle bir özgürlük ortamı oluşmalı" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ öğrencilerinin kurduğu "Kadesh Agenda" dergisinin yazarı olan ODTÜ'lü gençlerle bu sabah bir araya geldi. Öğrencilerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin gençlerin sorularını yanıtladı. Gençler, yaşadıkları, merak ettikleri sorunları CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönettiler. #kemalkılıçdaroğlu #odtü #haber #siyaset #chp #cumhuriyethalkpartisi #canlıyayın