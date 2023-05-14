Kılıçdaroğlu: Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“BLOKE ETTİĞİNİZ TÜRKİYE’NİN İRADESİDİR”

*Oyumuzun yüksek olduğu sandıklardan üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz.

“OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur.

*Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin.

*Tekrar ediyorum, bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıkları ve seçim kurullarını terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.