Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

CHP’nin seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamaması büyük tepkilere neden olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.

Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALDI

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.