



Kılıçdaroğlu Öyle Bir Fotoğraf Gösterdi Ki, Rizeliler AKP'ye İsyan Edecek! AYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. Rizede, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü önünde başvuru yapmak isteyenler erken saatlerde kuyruk oluşturdu. ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı.. ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. Rizede, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü önünde başvuru yapmak isteyenler erken saatlerde kuyruk oluşturdu. ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için bu illerde başvurular başladı. Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren İş-kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Sabah mesainin başlamasıyla birlikte iş balvuruları alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçiler yılın 6 ayı çalışma imkanı bulacak.