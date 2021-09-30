Kılıçdaroğlu öyle bir konuştu ki… Alkışlar hiç susmadı! “Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması ayakta alkışlandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz!" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #haber #siyaset #politika #tarım #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu öyle bir konuştu ki… Alkışlar hiç susmadı! “Bu düzeni hep beraber...