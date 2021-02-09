Kılıçdaroğlu öyle bir konuştu ki… Herkes ayakta alkışladı! “Bunu söyleyince çıldırıyorlar!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında CHP iktidarında yapacakları icraatları anlattı. Kılıçdaroğlu öyle bir konuştu ki CHP milletvekilleri ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız deyince çıldırıyorlar" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #chpgruptoplantısı #cumhuriyethalkpartisi #haber #siyaset #politika #canlıyayın #chptv #yurttaştv
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