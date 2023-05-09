Kılıçdaroğlu: Oyumuzu verelim, düşük internet hızına ‘elveda’ diyelim





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

“Bay Kemal’in Tahtası” serisinin 9’uncu videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, dijital altyapıya ilişkin projelerini açıkladı.

“SAĞLAM BİR İNTERNET ALTYAPISINA VE IŞIK HIZINDA İNTERNETE İHTİYACIMIZ VAR”

“Dijital bir çağın içindeyiz” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojileri, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki geleceğin dünyasında geri kalmamak için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında internete” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA İLE REKABET ETMEK İSTİYORSAK…”

“Dünya ile rekabet etmek istiyorsak; Bir, Türkiye’nin her bir köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz” diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

“BÜYÜKŞEHİRLERDE SANİYEDE 1 GİGABİT İNDİRME HIZINA ULAŞACAĞIZ”

* “İki; sık sık yaşanan bağlantı kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Gigabit internet olarak bilinen internet hızı neden tüm büyük şehirlerimizde olmasın? Olacak. Büyükşehirlerimizde saniyede 1 gigabit; kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız.

“DÜNYADAN GERİ KALMAYACAKSINIZ”

* Gençler, bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde dünyadan geri kalmayacaksınız.

“5 YIL İÇİNDE 35 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ”

* Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağamızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası; ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız.

“HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK”

* Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye’deki bir doktor, Zürih’teki bir hastasını muayene hatta robotik teknoloji ile ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içerisinde gerçekleşecek.

“IŞIK HIZINDA OTOBANLAR AÇACAĞIZ”

* Gençler, sanal dünyada sizin için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünya ile rekabet edeceksiniz. Haydi Türkiye. Oyumuzu verelim, düşük internet hızına, kopan bağlantılara ‘elveda’ diyelim.”

“KAVGALARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK”

Kılıçdaroğlu videoyu, “Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk “buçuklu” falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye’nin her yerinde kuracağız. Dijital Altyapı’yı anlattım” notunu düştü.