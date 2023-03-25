Kılıçdaroğlu: Parti devleti son bulacak

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı; deprem bölgesi Hatay İskenderun’nda kurdukları çadırkenti, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Kaymakalığı’na devretti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Afetin hemen ardından Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı olarak Hatay İskenderun’da hızla kurduğumuz çadırkenti dün imzaladığımız protokol ile, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Kaymakamlığı’na devrettik. Beylikdüzü’nün bir eli hep orada olmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

“PARTİ DEVLETİ SON BULACAK”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Çalık’ın açıklamasını, Twitter hesabında yorumladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün İskenderun’da, Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’ndeki “Hiç kimse endişeye, tereddüde kapılmasın. Yani biz, ‘Burası CHP’li’ demedik. Biz ne dedik, ‘Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımız’ dedik. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkâna, kararlılığa sahibiz” sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şu paylaşımı yaptı:

“Hangisi devletçilik? ‘Biz burası CHP’li demedik…’ deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti… Parti devleti son bulacak.”