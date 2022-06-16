Kılıçdaroğlu: Parti meselesi değil, Türkiye meselesi

Altılı Masa’yla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ülke bu haldeyken, mesele bir parti meselesi olmanın ötesinde Türkiye meselesi haline gelmiştir. Her bir parti kendi düşüncesini ifade edecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği ‘Yeniden’ başlıklı toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

ÖDEDİĞİMİZ VERGİLERİN HESABINI SORMUYORUZ

– Demokrasimiz gelişmedi, 100 yılı devirdik, bu 100 yıl içinde büyük bedeller ödedik. Başbakanları idam ettik, gencecik fidan gibi gençlerimizi idam ettik. Darbeler, bildiriler oldu. Geçmişten ders çıkarıp, güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız. Demokrasimizin arzu ettiği düzeyde gelişmemesinin temel noktası şu, ödediğimiz vergilerin hesabını sormuyoruz. İş dünyası da bunun üzerinde durmalı.

HALK KİME TEVECCÜH EDERSE O İKTİDAR OLACAKTIR

– Toplumu ayrıştırdık. Türkiye tehlikeli bir mecraya gidiyor. Biz ‘Altılı Masa’ diyoruz, ‘Türkiye Masası’, ‘Demokrasi Masası’, ‘Milletin Masası’ neyse adı… Bizi birleştiren tek bir konu var. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek.

– Her birimiz ayrı partiyiz, programımız farklı. Ülke bu haldeyken, mesele bir parti meselesi olmanın ötesinde Türkiye meselesi haline gelmiştir. Türkiye’ye demokrasiyi getirmek zorundayız. Her bir parti kendi düşüncesini ifade edecektir. Halk kime teveccüh ederse o iktidar olacaktır.

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