Kılıçdaroğlu, partideki kadın personelle bir araya geldi

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki buluşmada, “Bugün sizin gününüz. Yaptığınız katkı için hepinize yürekten teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de “Sayın Genel Başkanımız Hatay bölgesinde her biriniz adına bir kadın depremzedeye bağış yaptı. Birer destek paketi iletildi.” dedi.

Kadınlar da Kılıçdaroğlu’na depremzedelere kendi adlarına yaptığı yardım dolayısıyla teşekkür etti.

DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden kurulması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, “Deprem Bölgesi Yeniden Yapılaşma ve Lokalizasyon” konulu sunuma çevrim içi katıldı.

Sunumda Kılıçdaroğlu’na, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden kurulması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kılıçdaroğlu’na sunum sırasında Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Ahmet Akın eşlik etti.