Kılıçdaroğlu, partisinin kadın belediye başkanları ile video konferansla görüştü:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'inci yıl dönümü olmasına karşın, kadınların arzu ettikleri kadar yönetimlerde rol üstelenemediklerini belirterek, "Bunu büyütmek gerekiyor. Ama bunun için mücadeleyi öncelikle kadınların vermesi gerekiyor." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kadınlara yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla partisinin kadın belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da eşlik etti.

Belediye başkanlarının kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kadınlara yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'nci yıl dönümü olduğunu ve 100 yıla yaklaşıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ama arzu ettiğimiz ölçüde kadınlar yerel yönetimlerde rol üstlenemediler. Bu da hayatın bir başka gerçeği. Bunu büyütmek gerekiyor. Ama bunun için mücadeleyi öncelikle kadınların vermesi gerekiyor. Çünkü kadınların elde ettikleri hakları büyütmeleri, erkeklerle eşit koşullara bu hakları getirmeleri onların en doğal hakkıdır. Bu hak mücadelesini verirken doğal olarak erkeklerden de büyük ölçüde destek göreceklerdir. Şimdi kooperatifçilikten söz edildi, kadınların çalışma yaşamına dahil edilmesinden söz edildi, kadınların ürettikleri ürünlerin alıcıyla buluşmasından söz edildi, bunların hepsi son derece başarılı projeler."

Belediyelerin yaptığı engellilere yönelik projelerin önemine değinen Kılıçdaroğlu, kentlerin de engellilerin yaşayabileceği uygun ortama dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.

– "Fatma Kaplan Hürriyet'in de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına hazırlanmasını isteriz"

CHP'nin bir kadın büyükşehir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayısının artmasını isteriz bu konuda Fatma Kaplan Hürriyet'in de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına hazırlanmasını da isteriz. O bağlamda biz gerek kadın kolları genel başkanı gerek ben elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Özellikle kadınların oylarına alabilirseniz olağanüstü bir sonuç çıkacaktır." diye konuştu.

Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşmasının çok önemli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, ekonomik özgürlüğü olan kadınların kendini daha güçlü hissettiğini dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin çok sık kullanıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ama ben İstanbul Sözleşmesi değil, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin kullanılmasını çok arzu ediyorum. Çünkü genelde AK Parti ve onun iz düşümü olan diğer parti, yani MHP, 'aile yapımız, aile düzenimiz bozuluyor' diye bir özel propaganda yapıyorlar arka kapıdan, bu propagandanın önüne geçmek için 'kadına yönelik şiddete hayır', 'aile içi şiddeti kabul etmiyoruz', 'şiddetin her türlüsüne karşıyız' diye doğrudan doğruya 'şiddet' sözcüğü kullanılarak İstanbul Sözleşmesi savunulabilirse onun geniş kitlelerde kabul görmesi çok daha yüksek olacaktır.

Bu pandemi sürecinde bizim belediye başkanlarımız, gerçekten tarih yazdılar, tarih yazmaya devam ediyorlar. Üstelik çok zor koşullarda bunu yapıyorlar, şikayet etmeden yapıyorlar. Önlerine çıkan engelleri aşmasını biliyorlar. Belediye başkanlarımız arasında bir dayanışma kültürü var. Dolayısıyla bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Gelecekte çok sayısı artmış kadın belediye başkanlarımızla bu tür toplantılar yapmayı arzu ederim tabii ki. Umutla talebi umarım büyütürüz."