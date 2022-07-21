Kılıçdaroğlu rektörlere seslendi: Bakın, yapmayın bunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin mezuniyet törenlerinin peş peşe iptal edilmesine tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Naci İnci, mezun olan öğrencilerin okula giriş kartlarını süresiz olarak iptal etti. Mezuniyet törenini de iptal eden İnci, öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlemek istediği törene de izin vermedi.

İki hafta önce de her yıl 3 bin civarında mezun veren ve Ankara’daki Devrim Stadyumu’nda görkemli diploma törenleri yapılan ODTÜ’deki mezuniyet töreni, pankartlar ve protestolardan korkan rektörlük tarafından ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi.

ALKIŞLAMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ

Rektörlere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, şu satırları paylaştı:

“Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız.”

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