Kılıçdaroğlu resti çekti! “Suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz!!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. "Türkiye’nin bir değişime, bir dönüşüme, akılcı politikalara, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye’ye ihtiyacı var. Bunun yolu beraber olacağız, engeller çıkabilir ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki aydınlık, huzurlu, beraber yaşamaktan onur duyduğumuz bir Türkiye’yi yeniden inşa edinceye kadar" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaoğlu, "(Bürokratlara yaptığı çağrıyı hatırlattı) Allah akıl fikir versin bari usturuplu bir şey söyleyin. Ben hırsızlığa bulaşmayın hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın diyorum. Hayır bunu niye söylüyorsun diyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz! Fuat Oktay'a: Kimsin sen devlet memuru ne zamandan beri senin çalışanların oluyor? (Fuat Oktay’ın kendisine yönelik "vesayet ve paralele yağı algısı oluşturmaya çalıştığı" iddiasına) Kimsin sen devlet memuru ne zamandan beri senin çalışanların oluyor? Ne demektir bu? Bizim talimat verip de malı götürdüklerimize dokunma. Öyle diyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun. Toplumu bölüyorsun sen. Devletin memuru milletin hizmetindedir. Yasal ölçüler içinde konuşuyorum Kullandığım her cümlenin kanunda mutlaka bir yeri vardır. Bu kadar dikkat ediyoruz. "Erdoğan ailesinin vakıflarının ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz!" "Vakıf bizim tarihimizde çok önem verdiğimiz bir kurumdur. Erdoğan ve ailesinin kurduğu vakıflar devletin hazinesinden ne kadar ödendi bilen var mı? Bilen yok! Oysa vakıflar kamu için çalışırlar, elde ettikleri gelirleri kamuoyuna açıklarlar. Şefafflığın gereği olarak aldığımız geliri yerli yerine harcadık demek için. Biz bilmiyoruz. Erdoğan ailesinin vakıflarının ister devletten ister belediyelerden ister vatandaşlardan ister tahsis edilen malların kiralarından ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz. #kemalkılıçdaroğlu #cumhuriyethalkpartisi #memurlar #haber #chp #chpgruptoplantısı #haberizle #haberler #canlıyayın